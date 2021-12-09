Последнюю путевку разыграют между собой "Аталанта" и "Вильярреал" 9 декабря.

Завершился групповой этап Лиги чемпионов 2021/2022. К вашему вниманию список из 15 участников 1/8 финала.

Отметим, что матч "Аталанты" и "Вильярреала" перенесен на 9 декабря из-за погодных условий.

В плей-офф сыграют: "Манчестер Сити", ПСЖ, "Ливерпуль", "Атлетико", "Аякс", "Спортинг", "Реал", "Интер", "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ювентус", "Бенфика", "Лилль", "Зальцбург" и кто-то из пары "Аталанта" / "Вильярреал".

Вышли в плей-офф с первых мест: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Аякс", "Реал", "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Лилль" и "Ювентус".

Вышли в плей-офф со вторых мест: ПСЖ, "Атлетико", "Спортинг", "Интер", "Бенфика", "Челси", "Зальцбург" и кто-то из пары "Аталанта" / "Вильярреал".

Спустились в Лигу Европы с третьего места: "Барселона", "Зенит", "Севилья", "Порту", "РБ Лейпциг", "Шериф", "Боруссия" Д и кто-то из пары "Аталанта" / "Вильярреал".

Лига чемпионов 2021-2022: главное

Групповой этап Лиги чемпионов длился с 14 сентября по 8 декабря. В плей-офф турнира вышли по две лучшие команды из каждой группы по итогам шести туров.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 13 декабря.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

"Шахтер" и "Динамо" в своих группах досрочно стали последними.

Автор: Артем Будрин