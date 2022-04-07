6 апреля были сыграны два матча в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. "Вильярреал" на своем поле принимал "Баварию", а мадридский "Реал" в гостях противостоял "Челси".
Главной сенсацией первых матчей 1/4 финала ЛЧ стала победа испанского "Вильярреала" над мюнхенской "Баварией".
"Вильярреал" - "Бавария" - 1:0
Гол: Данхума, 8
"Вильярреал": Рулли, Фойт (Орье, 81), Альбиоль, Торрес, Эступиан, Капуэ, Парехо, Кокелен (Педраса, 59), Ло Чельсо, Морено, Данхума (Чуквузе, 81)
"Бавария": Нойер, Павар (Зюле, 71), Упамекано, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Мусиала, Коман, Мюллер (Горецка, 62, Рока, 90), Гнабри (Сане, 62), Левандовски
Единственный мяч в этой встрече забил нападающий "Вильяреала" Арно Данжума на 8-й минуте. "Мюнхенцы" так и затруднились ответить сопернику.
Обзор матча:
Центральным матчем дня было противостояние "Реала" и "Челси" в Лондоне. Эта битва грандов испанского и английского футбола завершилась яркой победой мадридцев.
"Челси" - "Реал" - 1:3
Голы: Хаверц, 40 - Бензема, 21, 24, 46
"Челси": Менди, Рюдигер, Кристенсен (Ковачич, 46), Тиагу Силва, Джеймс, Аспиликуэта, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Канте (Зиеш, 46), Маунт, Хаверц, Пулишич (Лукаку, 64)
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитао (Начо, 64), Алаба, Менди, Кроос (Камавинга, 74), Модрич, Каземиро, Вальверде (Себальос, 86), Бензема (Бэйл, 86), Винисиус Жуниор
Предупреждения: Рюдигер, 19 - Эдер Милитао, 14
Героем матча стал Карим Бензема, который оформил хет-трик в ворота "синих".
Отметим также, что француз стал 4-м игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить более 80 мячей в турнире (82). Ранее это удалось Роберту Левандовски (85), Лионелю Месси (125) и Криштиану Роналду (140).
На хет-трик Бензема "Челси" смогли ответить только голом престижа – отличился Кай Хавертц.
Обзор матча:
Ответные поединки команды сыграют 12 апреля.
Лига чемпионов 2021-2022: главное
- Групповой этап Лиги чемпионов длился с 14 сентября по 8 декабря. В плей-офф турнира вышли по две лучшие команды из каждой группы.
- "Шахтер" и "Динамо" в своих группах досрочно стали последними.
- Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоялась 18 марта.
- "Челси" защищает статус обладателя трофея.
- Первые матчи 1/4 финала пройдут 5-6 апреля, ответные - 12-13 апреля. Полуфиналы состоятся 26-27 апреля и 3-4 мая. Финал будет сыгран 28 мая в Париже.
- Изначально финал ЛЧ должен был принять Санк-Петербург, но из-за военной агрессии РФ УЕФА лишил Россию права принять финал турнира. Кроме того все российские клубы и сборная были отстранены от игр под эгидой ФИФА и УЕФА.