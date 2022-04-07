"Вильярреал" неожиданно нанес поражение "Баварии" в первом матче 1/4 финала.

6 апреля были сыграны два матча в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. "Вильярреал" на своем поле принимал "Баварию", а мадридский "Реал" в гостях противостоял "Челси".

Главной сенсацией первых матчей 1/4 финала ЛЧ стала победа испанского "Вильярреала" над мюнхенской "Баварией".

"Вильярреал" - "Бавария" - 1:0

Гол: Данхума, 8

"Вильярреал": Рулли, Фойт (Орье, 81), Альбиоль, Торрес, Эступиан, Капуэ, Парехо, Кокелен (Педраса, 59), Ло Чельсо, Морено, Данхума (Чуквузе, 81)

"Бавария": Нойер, Павар (Зюле, 71), Упамекано, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Мусиала, Коман, Мюллер (Горецка, 62, Рока, 90), Гнабри (Сане, 62), Левандовски

Единственный мяч в этой встрече забил нападающий "Вильяреала" Арно Данжума на 8-й минуте. "Мюнхенцы" так и затруднились ответить сопернику.

Обзор матча:

Центральным матчем дня было противостояние "Реала" и "Челси" в Лондоне. Эта битва грандов испанского и английского футбола завершилась яркой победой мадридцев.

"Челси" - "Реал" - 1:3

Голы: Хаверц, 40 - Бензема, 21, 24, 46

"Челси": Менди, Рюдигер, Кристенсен (Ковачич, 46), Тиагу Силва, Джеймс, Аспиликуэта, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Канте (Зиеш, 46), Маунт, Хаверц, Пулишич (Лукаку, 64)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитао (Начо, 64), Алаба, Менди, Кроос (Камавинга, 74), Модрич, Каземиро, Вальверде (Себальос, 86), Бензема (Бэйл, 86), Винисиус Жуниор

Предупреждения: Рюдигер, 19 - Эдер Милитао, 14

Героем матча стал Карим Бензема, который оформил хет-трик в ворота "синих".

Отметим также, что француз стал 4-м игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить более 80 мячей в турнире (82). Ранее это удалось Роберту Левандовски (85), Лионелю Месси (125) и Криштиану Роналду (140).

На хет-трик Бензема "Челси" смогли ответить только голом престижа – отличился Кай Хавертц.

Обзор матча:

Ответные поединки команды сыграют 12 апреля.

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