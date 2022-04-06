Во вторник сыграли первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

5 апреля были сыграны первые поединки в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. "Бенфика" принимала "Ливерпуль", а "Манчестер Сити" противостоял мадридскому "Атлетико".

"Бенфика", цвета которой защищает украинский форвард Роман Яремчук, в родных стенах была разбита "Ливерпулем" со счетом 3:1.

"Бенфика" - "Ливерпуль" - 1:3

Голы: Нуньес, 49 - Конате, 17, Мане, 34, Диас, 87

"Бенфика": Влаходимос, Жилберту, Гримальдо, Вертонген, Отаменди, Эвертон (Яремчук, 82), Рафа Силва, Вайгль, Таарабт (Мейте, 70), Нуньес, Рамуш (Жоау Мариу, 87)

Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Конате, Робертсон, Александр-Арнольд (Гомес, 89), Фабиньо, Тиагу Алькантара (Хендерсон, 61), Кейта (Милнер, 89), Диас, Мане (Роберто Фирмино, 61), Салах (Диогу Жота, 61)

Предупреждения: Таарабт, 63 - Тиагу Алькантара, 58

Счет матча открыл защитник гостей Ибрагим Конате после подачи Эндрю Робертсона. Удвоить свое преимущество "Ливерпуль" уже смог на 34 минуте. Забитый мяч на счету Садио Мане.

Ответить на пропущенные мячи "Бенфика" смогла в начале второго тайма – отметился Дарвин Нуньес.

Финальную точку в матче поставил Луис Диас на 87-й минуте.

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук вышел на поле на 82-й минуте, не отличившись результативными действиями.

Обзор матча:

На шаг ближе к полуфиналу Лиги чемпионов стал другой представитель сборной Украины - "Манчестер Сити" Александра Зинченко в родных стенах минимально обыграл чемпиона Испании - "Атлетико".

"Манчестер Сити" - "Атлетико" Мадрид - 1:0

Гол: Де Брюйне, 70

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунс, Аке, Ляпорт, Жоау Канселу, Гюндоган (Габриэл Жезус, 68), Эрнандес, Де Брюйне, Бернарду Силва, Стерлинг (Грилиш, 68), Марез (Фоден, 68)

"Атлетико": Облак, Лоди, Савич, Фелипе, Мандава, Врсалько, Кондогбья, Коке (де Пауль, 60), Льоренте (Корреа, 60), Жоау Феликс (Лемар, 81), Гризманн (Кунья, 60)

Предупреждения: Габриэл Жезус, 85, Эдерсон, 90+2 - де Пауль, 69, Корреа, 83, Врсалько, 90+2

Единственный гол поединка забил на 70-й минуте матча Кевин Де Брюйне.

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных.

Обзор матча:

Ответные поединки команды сыграют 13 апреля.

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