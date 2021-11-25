Реалу еще предстоит удержать первое место в группе / фото REUTERS
После завершения пятого тура группового этапа Лиги чемпионов стали известны уже одиннадцать из шестнадцати участников плей-офф турнира.
В плей-офф ЛЧ уже точно сыграют "Манчестер Сити", ПСЖ, "Ливерпуль", "Аякс", "Спортинг", "Реал", "Интер", "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ювентус".
При этом "Манчестер Сити", "Ливерпуль" "Аякс", "Бавария" и "Манчестер Юнайтед" забронировали за собой первые места.
А ПСЖ и "Спортинг" финишируют в своих группах на вторых позициях.
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Лига чемпионов 2021-2022: главное
- Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.
- График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.
- В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
- Жеребьевка 1/8 финала пройдет 13 декабря.
- Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.