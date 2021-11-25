За тур до окончания группового этапа известны одиннадцать участников 1/8 финала.

После завершения пятого тура группового этапа Лиги чемпионов стали известны уже одиннадцать из шестнадцати участников плей-офф турнира.

В плей-офф ЛЧ уже точно сыграют "Манчестер Сити", ПСЖ, "Ливерпуль", "Аякс", "Спортинг", "Реал", "Интер", "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ювентус".

При этом "Манчестер Сити", "Ливерпуль" "Аякс", "Бавария" и "Манчестер Юнайтед" забронировали за собой первые места.

А ПСЖ и "Спортинг" финишируют в своих группах на вторых позициях.

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Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 13 декабря.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

Автор: Антон Дударь