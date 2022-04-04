Восемь клубов ведут борьбу за титул лучшей команды европейского клубного футбола.

5 и 6 апреля будут сыграны первые матчи самого престижного клубного футбольного турнира - Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, на этой стадии борьбу за трофей ведут: "Бенфика" (Португалия), "Бавария" (Германия), "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" (все - Англия), "Вильярреал", "Атлетико", "Реал Мадрид" (все - Испания).

Расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

5 апреля

"Манчестер Сити" - "Атлетико"

"Бенфика" - "Ливерпуль"

6 апреля

"Вильярреал" - "Бавария"

"Челси" - "Реал Мадрид"

Где смотреть матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

В Украине все матчи 1/4 финала Лиги чемпионов в прямом эфире покажут видеосервис MEGOGO и платформа Volia TV. Начало всех игр в 22:00 по киевскому времени.

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