5 и 6 апреля будут сыграны первые матчи самого престижного клубного футбольного турнира - Лиги чемпионов УЕФА

Напомним, на этой стадии борьбу за трофей ведут: "Бенфика" (Португалия), "Бавария" (Германия), "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" (все - Англия), "Вильярреал", "Атлетико", "Реал Мадрид" (все - Испания).

Расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

5 апреля

"Манчестер Сити" - "Атлетико"

"Бенфика" - "Ливерпуль" 

6 апреля

"Вильярреал" - "Бавария" 

"Челси" - "Реал Мадрид"

Где смотреть матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

В Украине все матчи 1/4 финала Лиги чемпионов в прямом эфире покажут видеосервис MEGOGO и платформа Volia TV. Начало всех игр в 22:00 по киевскому времени. 

Лига чемпионов 2021-2022: главное

  • Групповой этап Лиги чемпионов длился с 14 сентября по 8 декабря. В плей-офф турнира вышли по две лучшие команды из каждой группы.
  • "Шахтер" и "Динамо" в своих группах досрочно стали последними.
  • Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоялась 18 марта

  • "Челси" защищает статус обладателя трофея.

  • Первые матчи 1/4 финала пройдут 5-6 апреля, ответные - 12-13 апреля. Полуфиналы состоятся 26-27 апреля и 3-4 мая. Финал будет сыгран 28 мая в Париже.
  • Изначально финал ЛЧ должен был принять Санк-Петербург, но из-за военной агрессии РФ УЕФА лишил Россию права принять финал турнира. Кроме того все российские клубы и сборная были отстранены от игр под эгидой ФИФА и УЕФА. 