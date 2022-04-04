5 и 6 апреля будут сыграны первые матчи самого престижного клубного футбольного турнира - Лиги чемпионов УЕФА.
Напомним, на этой стадии борьбу за трофей ведут: "Бенфика" (Португалия), "Бавария" (Германия), "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" (все - Англия), "Вильярреал", "Атлетико", "Реал Мадрид" (все - Испания).
Расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
5 апреля
"Манчестер Сити" - "Атлетико"
"Бенфика" - "Ливерпуль"
6 апреля
"Вильярреал" - "Бавария"
"Челси" - "Реал Мадрид"
Где смотреть матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
В Украине все матчи 1/4 финала Лиги чемпионов в прямом эфире покажут видеосервис MEGOGO и платформа Volia TV. Начало всех игр в 22:00 по киевскому времени.
Лига чемпионов 2021-2022: главное
- Групповой этап Лиги чемпионов длился с 14 сентября по 8 декабря. В плей-офф турнира вышли по две лучшие команды из каждой группы.
- "Шахтер" и "Динамо" в своих группах досрочно стали последними.
- Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоялась 18 марта.
"Челси" защищает статус обладателя трофея.
- Первые матчи 1/4 финала пройдут 5-6 апреля, ответные - 12-13 апреля. Полуфиналы состоятся 26-27 апреля и 3-4 мая. Финал будет сыгран 28 мая в Париже.
- Изначально финал ЛЧ должен был принять Санк-Петербург, но из-за военной агрессии РФ УЕФА лишил Россию права принять финал турнира. Кроме того все российские клубы и сборная были отстранены от игр под эгидой ФИФА и УЕФА.