Команда украинского футболиста является главным фаворитом Лиги чемпионов.

В швейцарском Ньоне 13 декабря состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой были сформированы пары плей-офф.

Борьбу за трофей на этом этапе продолжают 16 команд.

По итогам жеребьевки букмекеры обновили коэффициенты на победу в турнире.

Так, по мнению букмекеров, самые высокие шансы поднять трофей над головой имеет "Манчестер Сити", за который выступает полузащитник сборной Украины Александр Зинченко. Итоговый успех подопечных Пепа Гвардиолы оценивается коэффициентом 3.75.

Также весьма высокие шансы на успех в Лиге чемпионов имеет мюнхенская "Бавария". Коэффициент на их триумф составляет 5.00. За немецким клубом идет идет "Ливерпуль" с котировкой 6.00 и лондонский "Челси" - 8.00.

В свою очередь, самые низкие шансы на итоговый успех, по мнению букмекеров, у австрийского "Зальцбурга" (321.00) и лиссабонского "Спортинга" (301.00).

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Групповой этап Лиги чемпионов длился с 14 сентября по 8 декабря. В плей-офф турнира вышли по две лучшие команды из каждой группы.

Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов пришлось проводить два раза.

Плей-офф турнира стартует 15 февраля и продлится до 28 мая - на эту дату запланирован финальный матч.

"Шахтер" и "Динамо" в своих группах досрочно стали последними.

Автор: Владимир Медяник