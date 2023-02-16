Тренер "Брюгге" не дал возможности Роману Яремчуку сыграть против своего бывшего клуба.

В среду, 15 февраля, состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались "Брюгге" и "Бенфика".

Игра проходила на стадионе "Ян Брейдель" в Бельгии и завершилась уверенной победой португальского клуба со счетом 2:0.

В первом тайме "Брюгге" вышел вперед, но взятие ворот в исполнении Одои было отменено из-за офсайда.

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Счет в игре был открыт во втором тайме - на 51-й минуте гол ударом с пенальти забил Жоау Мариу.

За две минуты до конца основного времени экс-вингер "Шахтера" Давид Нерес укрепил преимущество "Бенфики".

"Брюгге" - "Бенфика" - 0:2

Голы: Мариу, 51 (пен.), Нерес, 88

"Брюгге": Миньоле, Мата, Хендри, Мехеле, Майер, Одои (Нильсен, 65), Оньедика, Бьюкенен, Ванакен, Сова (Ютгла, 79), Ланг

Бенфика: Влаходимос, Ба, Антонио Силва, Отаменди, Гримальдо, Флорентину, Шикинью, Эурснес, Мариу (Невеш, 90+4), Рафа Силва (Нерес, 65), Рамуш (Гедеш, 65)

Предупреждения: Одои, Сова - Отаменди

Обзор матча:

Добавим, что нападающий сборной Украины Роман Яремчук, который ранее из "Бенфики" перешел в "Брюгге", просидел всю игру в запасе. Тренер бельгийского клуба Скотт Паркер не дал шанса украинцу доказать своей бывшей команде, что его зря продали.

Напомним, ответная встреча команд состоится 7 марта в Португалии. По итогам двухматчевого противостояния будет определен четвертьфиналист нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

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