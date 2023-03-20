Руслан Малиновский результативными действиями в этой игре не отличился.

В воскресенье, 19 марта, состоялся поединок 28-го тура французской Лиги 1, в котором "Марсель" встречался с "Реймсом".

Матч прошел на стадионе "Огюст-Делон" и завершился победой гостей со счетом 2:1.

Хозяева поля вышли вперед в дебюте первого тайма - на 13-й минуте отличился нападающий "Реймса" Фоларин Балогун с передачи Маршала Манетси. Через три минуты забил чилийский форвард "Марселя" Алексис Санчес и сравнял счет в матче. На 29-й минуте Санчес оформил дубль и вывел "провансальцев" вперед.

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Во втором тайме команды голов не забивали, "Марсель" сохранил свое преимущество и выиграл поединок.

"Реймс" - "Марсель" - 1:2

Голы: Балогун, 13 - Санчес, 16, 29

"Реймс": Диуф, Фокет (Буси, 87), Пертти (Агбаду, 75), Абдельхамид, Де Смет, Матусива (Каюсте, 75), Лопи (Маолида, 87), Ито, Мунетси, Флипс (ван Берген, 75), Балогун

"Марсель": Лопес, Мбемба, Жиго, Ронжье, Клаусс (Каборе, 64), Верету, Гендузи, Тавареш, Ундер (Байи, 90), Санчес, Малиновский (Унахи, 64)

Предупреждения: Де Смет, Агбаду - Гендузи, Малиновский, Ронжье

Обзор матча:

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в основе "Марселя" на этот матч. Украинец получил желтую карточку на 19-минуте за задержку соперника, а во втором тайме был заменен на 64-й минуте. У Малиновского не было ударов и ключевых передач. В общей сложности он 28 раз коснулся мяча и сделал 15 точных пасов из 20 (75%). За эту игру Руслан получил оценку 6,4 от статистического портала SofaScore.

Стоит отметить, что этой победой "Марсель" прервал невероятную беспроигрышную серию "Реймса", которая длилась 19 матчей. В последний раз команда проигрывала 18 сентября 2022 года в поединке с "Монако" (0:3).

Благодаря победе "Марсель" поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Провансальцы" набрали 59 очков после 28 матчей. "Реймс" идет на девятой строчке, заработав 43 очка. Турнирную таблицу возглавляет ПСЖ, в активе которого 66 очков.

В следующем туре Лиги 1 "Марсель" сыграет против "Монпелье" (31 марта), а "Реймс" встретится с "Нантом" (2 апреля).

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