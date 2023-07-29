Георгий Судаков из-за аппендицита пропустит несколько матчей.

Футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков по состоянию здоровья пропустит начало сезона.

В социальных сетях Судаков сообщил о том, что у него аппендицит.

"К сожалению, этот сезон начинается без меня. Аппендицит пришел неожиданно... новый план Бога, надо ему довериться! Дальше-больше", - написал Судаков.

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Добавим, что Судаков этим летом вместе с молодежной сборной Украины выступал на Евро-2023. У 20-летнего полузащитника также уже семь матчей за национальную сборную Украины.

Судаков - один из самых перспективных молодых футболистов Украины. Его стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.

"Шахтер" 29 июля в 17:00 проведет матч против "Металлиста 1925" в рамках первого тура УПЛ. Второго августа "горняки" сыграют против "Вереса" во втором туре чемпионата Украины. Донецкий клуб в сентябре будет представлять Украину на групповом этапе Лиги чемпионов.

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