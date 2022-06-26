Утром 26 июня российская ракета разрушила жилой дом в одном из районов столицы Украины.

Полузащитник "Динамо" и национальной сборной Украины Виктор Цыганков не остался безразличным к новому обстрелу Киева российскими ракетами.

В своем Инстаграме лидер "бело-синих" опубликовал фото с разрушениями одного из жилых домов столицы Украины, которое сопроводил подписью:

"Киевский жилой дом. Ненавидим".

Также Цыганков высказался и о российской ракете, которая пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС.

"Их надо остановить", - написал игрок "Динамо".

Как сообщал УНИАН, утром 26 под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. В ГСЧС заявили о пострадавших и подтвердили пожар в многоэтажке.

Ракетный обстрел Киева 26 июня: что известно

По словам руководителя пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, удар по Киеву осуществлялся Россией из района Каспийского моря ракетами Х-101. Это самая высокоточная и самая дорогая ракета, которая есть на вооружении РФ.

Впоследствии стало известно, что одну ракету ПВО сбила на Киевщине. Ее остатки упали на окраинах одной из деревень, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что из-под завалов обстрелянной девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку. Также спасли ее мать - 38-летнюю гражданку РФ, ее зажало бетонной плитой.

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