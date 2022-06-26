Виктор Цыганков / фото Динамо Киев

Полузащитник "Динамо" и национальной сборной Украины Виктор Цыганков не остался безразличным к новому обстрелу Киева российскими ракетами.

В своем Инстаграме лидер "бело-синих" опубликовал фото с разрушениями одного из жилых домов столицы Украины, которое сопроводил подписью:

"Киевский жилой дом. Ненавидим".

фото instagram.com/viktortsygankov

Также Цыганков высказался и о российской ракете, которая пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС.

"Их надо остановить", - написал игрок "Динамо".

фото instagram.com/viktortsygankov

Как сообщал УНИАН, утром 26 под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. В ГСЧС заявили о пострадавших и подтвердили пожар в многоэтажке

Ракетный обстрел Киева 26 июня: что известно

  • По словам руководителя пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, удар по Киеву осуществлялся Россией из района Каспийского моря ракетами Х-101. Это самая высокоточная и самая дорогая ракета, которая есть на вооружении РФ.
  • Впоследствии стало известно, что одну ракету ПВО сбила на Киевщине. Ее остатки упали на окраинах одной из деревень, пострадавших нет.
  • Ранее стало известно, что из-под завалов обстрелянной девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку. Также спасли ее мать - 38-летнюю гражданку РФ, ее зажало бетонной плитой. 

Вас также могут заинтересовать новости: