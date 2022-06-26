Полузащитник "Динамо" и национальной сборной Украины Виктор Цыганков не остался безразличным к новому обстрелу Киева российскими ракетами.
В своем Инстаграме лидер "бело-синих" опубликовал фото с разрушениями одного из жилых домов столицы Украины, которое сопроводил подписью:
"Киевский жилой дом. Ненавидим".
Также Цыганков высказался и о российской ракете, которая пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС.
"Их надо остановить", - написал игрок "Динамо".
Как сообщал УНИАН, утром 26 под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. В ГСЧС заявили о пострадавших и подтвердили пожар в многоэтажке.
Ракетный обстрел Киева 26 июня: что известно
- По словам руководителя пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, удар по Киеву осуществлялся Россией из района Каспийского моря ракетами Х-101. Это самая высокоточная и самая дорогая ракета, которая есть на вооружении РФ.
- Впоследствии стало известно, что одну ракету ПВО сбила на Киевщине. Ее остатки упали на окраинах одной из деревень, пострадавших нет.
- Ранее стало известно, что из-под завалов обстрелянной девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку. Также спасли ее мать - 38-летнюю гражданку РФ, ее зажало бетонной плитой.