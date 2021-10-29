Яркий эпизод произошел в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

В Мексике прошел финальный матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ, в котором встречались два местных клуба - "Монтеррей" и "Америка".

Одним из самых ярких событий финального матча стал финт полузащитника "Монтеррея" Макси Месы против игрока "Америки" Сальвадора Рейса.

Футболист "Монтеррея" и сборной Аргентины сперва в подкате не позволил мячу уйти за пределы поля, а затем, уже лежа на газоне, эффектно пробросил сферу между ног сопернику. В итоге Рейесу пришлось фолить на Месе, который уже был готов убегать к воротам.

Отметим, что проброс мяча между ног считается одним из главных унижений в футболе.

Победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ стал "Монтеррей", который одержал победу со счетом 1:0.

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Автор: Антон Дударь