"Барселона" уверенно разобралась с "Севильей" в матче 4-го тура Ла Лиги.

В субботу, 3 сентября, на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в рамках 4-го тура чемпионата Испании по футболу "Севилья" принимала "Барселону". Игра завершилась разгромной победой гостей.

На 21-й минуте Рафинья с передачи Усмана Дембеле открыл счет в матче и забил свой первый мяч за "Барселону". На 36-й минуте Роберт Левандовски удвоил преимущество каталонского гранда, забив с передачи Жюля Кунде.

На 51-й минуте Эрик Гарсия забил третий мяч "Барселоны", доведя счет до разгромного. После розыгрыша углового Рафинья выполнил подачу во вратарскую, Кунде головой сделал скидку Эрику Гарсии и тот переправил мяч в сетку ворот.

Видео дня

"Севилья" на протяжении всего поединка создала несколько голевых моментов, но забить хотя бы один не смогла.

"Севилья" - "Барселона" - 0:3

Голы: Рафинья, 21, Левандовски, 36, Гарсия, 50

"Севилья": Буну, Монтьель (Сусо, 64), Фернандо, Ньянзу, Акунья, Ракитич, Гудель (Кармона, 46), Жордан (Дилэйни, 46), Иско (Гомес, 70), Ламела, Эн-Несири (Дольберг, 57)

"Барселона": тер Штеген, Кунде, Араухо, Эрик Гарсия (Серджи Роберто, 55), Бальде (Альба, 64), Бускетс, Педри (де Йонг, 63), Гави, Левандовски (Фати, 74), Дембеле (Ферран Торрес, 63), Рафинья

Предупреждения: Дембеле, Бальде, Жордан, Кармона, Араухо, Роберто

Обзор матча:

Добавим, что гол в ворота "Севильи" стал пятым для Левандовски в четырех стартовых играх за "Барселону". Таким образом, польский форвард повторил достижения Криштиану Роналду ("Реал" Мадрид) и Радамеля Фалькао ("Атлетико"). Как сообщает Opta Sports, это единственные футболисты в XXI веке, забивавшие столько мячей в первых четырех матчах чемпионата Испании.

"Барселона" набрала 10 очков после 4-х игр и вышла на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. "Севилья" с одним очком остается на 17-й позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: