Киевское "Динамо" сыграет свой первый благотворительный поединок.

12 апреля "Динамо" проведет первый благотворительный матч в рамках тура "Match for peace". "Бело-синие" сыграют против польской "Легии". Игру примет варшавский стадион "Войска Польского".

Смотрите на УНИАН видеотрансляцию матча "Легия" - "Динамо".

Начало поединка в 21:30 по киевскому времени.

Киевское "Динамо" решило провести серию благотворительных матчей против европейских клубов, чтобы собрать деньги на помощь Украине, которая борется с военной агрессией России.

"Динамо" получило разрешение от украинского правительства и в полном составе выехало за границу и начало тренировочный процесс. Первым соперником подопечных Луческу станет варшавская "Легия", 15-кратный чемпион Польши.

В текущем сезоне чемпионата Польши "Легия" идет в середине турнирной таблицы, занимая 9 место. Варшавский коллектив уже потерял шансы на еврокубки, отставая от топ-тройки на 20 баллов.

Отметим, что в составе "Легии" выступают два экс-игрока "Динамо" - Игорь Харатин, а также Беньямин Вербич, который выступает за польский клуб на правах аренды.

Легия - Динамо. Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

Динамо Киев TV

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