12 апреля "Динамо" проведет первый благотворительный матч в рамках тура "Match for peace". "Бело-синие" сыграют против польской "Легии". Игру примет варшавский стадион "Войска Польского".
Смотрите на УНИАН видеотрансляцию матча "Легия" - "Динамо".
Начало поединка в 21:30 по киевскому времени.
Киевское "Динамо" решило провести серию благотворительных матчей против европейских клубов, чтобы собрать деньги на помощь Украине, которая борется с военной агрессией России.
"Динамо" получило разрешение от украинского правительства и в полном составе выехало за границу и начало тренировочный процесс. Первым соперником подопечных Луческу станет варшавская "Легия", 15-кратный чемпион Польши.
В текущем сезоне чемпионата Польши "Легия" идет в середине турнирной таблицы, занимая 9 место. Варшавский коллектив уже потерял шансы на еврокубки, отставая от топ-тройки на 20 баллов.
Отметим, что в составе "Легии" выступают два экс-игрока "Динамо" - Игорь Харатин, а также Беньямин Вербич, который выступает за польский клуб на правах аренды.
Легия - Динамо. Видеотрансляция матча
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