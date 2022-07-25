Гильермо Варела покинул расположение команды без ведома руководства клуба.

Уругвайский защитник Гильермо Варела покинул московское "Динамо", предварительно никак его не проинформировав. Футболист тайно сбежал с клубной базы в ночь на 24 июля и улетел из России.

Клуб сообщает, что ему не известно местонахождение Варелы, и что с ним не могут связаться. Ранее Гильермо вел переговоры с "Динамо" о продлении контракта, который заканчивается летом 2023 года.

Поведение Варелы расценивается клубом как нарушение контрактных обязанностей.

Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал ситуацию с побегом Варелы.

"Сбежал он просто, да и все. Перед тренировкой встречался с тренером, сказал, что хочет поиграть еще в течение года. Отключил телефон и сбежал", - сказал Степашин.

Напомним, ФИФА разрешила легионерам команд страны-агрессора приостанавливать свои контракты в одностороннем порядке и покидать РПЛ. Это произошло после того, как РФ начала полномасштабную войну против Украины.

Добавим, что "Динамо" приобрело Варелу у датского "Копенгагена" в июле 2021 года за € 1 млн, согласно данным Transfermarkt. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне Варела провел 28 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами, получив четыре предупреждения и одну красную карточку.

Ранее УНИАН сообщал, что бывший футболист сборной Украины Иван Ордец также воспользовался правилом ФИФА и покинул московское "Динамо", перейдя в клуб немецкой Бундеслиги.

Вас также могут заинтересовать новости: