Форвард "Зари" отказался играть за сборную Украины.

Форвард луганской "Зари" Шахаб Захеди рассказал о возможном принятии украинского гражданства.

По словам иранского футболиста, с ним велись переговоры о возможном смены гражданства и выступления за сборную Украины, но он решил отклонить данное предложение, поскольку является патриотом своей страны и хочет сыграть за сборную Ирана.

"Были переговоры [о возможном вызове в сборную Украины], однако у меня всегда существовал патриотизм к Ирану. Горжусь тем, что являюсь иранцем.

Моим приоритетом всегда была моя страна. Но правда и в том, что такие переговоры велись, и это не возможно скрыть", - сказал Шахаб подкасту Gol Bezan.

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Шахаб выступает в украинской Премьер-лиге с 2019 года.

В августе 2019 года иранец перешел в донецкий "Олимпик" из южнокорейского клуба "Сувон Самсунг Блюуингз". Контракт с донецким клубом был подписан на два года.

В составе "Олимпика" сыграл 36 матчей во всех турнирах и забил 14 голов.

В феврале 2021 года иранец подписал 4-летний контракт с луганской "Зарей".

В текущем сезоне 26-летний иранец провел 24 поединка, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. Всего за луганский клуб Шахаб сыграл 39 матчей и забил 12 голов.

С "Зарей" Шахаб Захеди становился бронзовым призером чемпионата Украины и финалистом Кубка страны.

Автор: Владимир Медяник