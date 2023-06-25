Французский тренер хочет возобновить карьеру.

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о возможном возобновлении тренерской карьеры.

Французский специалист отметил, что соскучился по работе и готов вернуться.

"Если перерыв наступил, то он нужен. Надо принять происходящее и посмотреть, что будет потом.

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Надеюсь, скоро я снова смогу тренировать.

Мне не хватает адреналина. Со стороны смотришь на футбол по-другому. Когда это твоя команда, тебе приходится тренировать и готовить ее к матчам, все совершенно по-другому. И мне это необходимо. У меня не было этого уже два года, но скоро будет", - приводит слова Зидана издание L'Equipe.

Напомним, Зинедин Зидан возглавлял мадридский "Реал" в период с 2016 по 2018 год, а потом с 2019 по 2021 год.

Под руководством француза "сливочные" дважды выигрывали чемпионат Испании, два раза становились обладателями Суперкубка страны, трижды побеждали в Лиге чемпионов, дважды в Суперкубке УЕФА и два раза выигрывали Клубный чемпионат мира.

По данным СМИ, в услугах Зидана заинтересован французский ПСЖ. Сам же Зинедин неоднократно заявлял о желании возглавить национальную сборную Франции.

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