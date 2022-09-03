Неожиданный трансфер.

34-летний бразильский защитник Марсело стал футболистом "Олимпиакоса".

Об этом греческий клуб сообщил у себя на официальном сайте.

Марсело подписал контракт с действующими чемпионами Греции на один год с опцией продления еще на один.

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Заметим, Марсело играл за "Реал" с 18 лет. За 15 лет в клубе он выиграл 25 трофеев. Он является рекордсменом клуба по количеству завоеванных титулов. Предыдущий рекорд принадлежал Франсиско Хенто, который выиграл 23 трофея с "Реалом".

Марсело: достижения в карьере

Марсело выступал за "Реал" с 2007 года. За это время он провел 545 матчей за клуб во всех турнирах, в которых записал в свой актив 38 голов и сделал 103 результативные передачи.

Бразилец шесть раз побеждал в чемпионате Испании, дважды брал Кубок Испании, пять раз - Суперкубок Испании, пять раз - Лигу чемпионов, трижды - Суперкубка УЕФА, а также четыре раза выигрывал Клубный чемпионат мира.

В составе сборной Бразилии Марсело сыграл 58 матчей, в которых забил шесть голов.

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