Энтони Джошуа одержал победу техническим нокаутом против Отто Валлина.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис отреагировал на победу Энтони Джошуа в бою против Отто Валлина.

По мнению Льюиса, после победы над шведом, ЭйДжею теперь стоит подраться с Тайсоном Фьюри или Чжаном Чжилеем.

"Джошуа все еще должен выйти против Тайсона Фьюри, если этот бой получится организовать. Я думаю, что это будет отличный поединок для него. Также замечательным соперником для Джошуа стал бы Чжилей из Китая. Есть несколько ребят, которые все еще находятся возле него. Я считаю, что в поединке с Валлином он выступил здорово", - приводит слова британца Daily Mail.

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Напомним, Энтони Джошуа победил Отто Валлина техническим нокаутом в пятом раунде.

Отметим, что победа над шведом стала уже третьей подряд для Джошуа после двух поражений от Александра Усика. Ранее британец единогласным решением судей победил американца Джермейна Франклина и нокаутировал в седьмом раунде финского боксера Роберта Хелениуса.

В сентябре 2021 года Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей и потерял титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO. В августе 2022 года украинец раздельным решением судей победил британца в реванше и защитил пояса.

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