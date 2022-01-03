Легенда мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Филипп Лам написал колонку, где попытался объяснить, почему спорт и политика тесно пересекаются.
Полный перевод публикации 38-летнего немца сделала Tribuna.com.
"Спорт - это политика. Никаких сомнений. Особенно сейчас, когда в 2022 году зимнюю Олимпиаду примет Пекин, а чемпионат мира по футболу - Катар. Достаточно просто глянуть газеты. Франкфуртская Allgemeine Zeitung, британская The Guardian, польская Gazeta Wyborcza и другие качественные медиа, которые освещают позиции многих, объясняя мир - все они сегодня пишут о дипломатическом бойкоте Олимпиады со стороны США, Великобритании и других стран, о молчаливой дипломатии МОКа и о правах рабочих в Катаре.
Когда в 1978 году чемпионат мира в Аргентине проводил военный режим, у многих игроков не было ответов на вопросы о человеческих правах. Сегодня же на мир уже не взглянешь столь наивно. Благодаря расследованиям, сегодня каждый, кто хочет, может знать заранее о ситуации на других континентах. Сегодня у футболистов больше времени и профессионализма, чтобы реагировать на такие вещи. Как публичные персоны, они могут информировать, выходя за пределы собственного пузыря. Сегодня, когда вся планета стала одним селом, каждый знает о проблемах в Катаре", - пишет Лам.
"Личность не бессильна, люди могут иметь значение. Малое, но великое в конце. Грете Тунберг было 15, когда она одиноко стала на улице Стокгольма, привлекая внимание к климатическим изменениям. Многие присоединились, и с тех пор Пятницы ради будущего вынесли вопрос окружающей среды в мировую повестку дня. Это изменило политику. И футбол тоже. Евро-2024 в Германии может рассчитывать на успешное проведение, только если учтет экологические аспекты. И мы уже готовимся к этому", - отмечает Филипп.
"Главные спортивные события, особенно в футболе, привлекают огромное внимание. Сегодня право проведения Евро и чемпионатов мира требует у каждого причастного учитывать условия труда и права человека. Это касается и Пекина с Катаром. На Евро-2024 в Германии вся Европа будет обсуждать, как именно мы хотим жить дальше", - затронул важные вопросы экс-капитан сборной Германии.
Филипп Лам: чем он известен
- Лам был капитаном сборной Германии, с которой выиграл чемпионат мира в 2014 году. За Бундестим он провел 113 матчей и забил 5 голов.
- С 2001 по 2017 год Лам выступал за "Баварию". У него была аренда в "Штутгарт" с 2003 по 2005 год, а весь остальной период Филипп играл за мюнхенцев и стал легендой клуба. Лама включили в Зал славы "Баварии" по завершению карьеры.
- Филипп выступал на позиции правого защитника, а на поздних этапах своей карьеры был перепрофилирован на опорного хавбека.
- Лам после завершения карьеры начал активно заниматься общественной жизнью и основал свой собственный благотворительный фонд.