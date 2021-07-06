Папа Гуйе - один из самых колоритных легионеров в истории украинского футбола.

Сенегальский защитник Папа Гуйе принял решение завершить игровую карьеру в 37-летнем возрасте.

Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

Источник отмечает, что с большой долей вероятности Гуйе останется в харьковском "Металлисте" и будет работать в менеджменте клуба.

В последнее время Гуйе выступал за "Металл", который недавно был переименован в "Металлист".

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Папа Гуйе: карьера

Сенегалец начинал карьеру у себя на родине в клубе "Дуан", после чего перебрался в луцкую "Волынь".

В 2006 году он перешел в харьковский "Металлист" и стал легендой этого клуба, выступая за харьковчан до 2015 года. С "Металлистом" Гуйе становился вице-чемпионом Украины и семикратным бронзовым призером.

Затем он поиграл за "Днепр", с которым дошел до финала Лиги Европы, российский "Ростов", казахстанский "Актобе", после чего вернулся в Украину и выступал за "Карпаты", "Днепр-1" и "Металл".

В одно время ходили разговоры о том, что Гуйе может начать выступления за сборную Украины, но в итоге он дебютировал за команду Сенегала и провел за нее 5 матчей.

Сам Гуйе в интервью называл Украину своим "вторым домом".

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Автор: Антон Дударь