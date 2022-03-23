Серхио Рамос не остался в стороне и тоже решил помочь украинцам.

Знаменитый испанский футболист Серхио Рамос, который играет за французский ПСЖ, поучаствовал в благотворительной акции польского дизайнера, направленной на сбор средств для помощи украинскому народу.

Легендарный экс-игрок "Реала" на своей странице в Instagram предлагает приобрести худи.

На лицевой части одежды изображена пара голубей, как символ мира.

На спине размещена надпись: "Мы все - украинцы".

Испанец предлагает приобрести кофту, а все средства будут направлены в фонд братьев Кличко, который занимается гуманитарной помощью для тех украинцев, наиболее пострадавших от нападения оккупантов.

Добавим, что Рамос является представителем благотворительного фонда Unicef, который работает под эгидой ООН.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже четвертую неделю.

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