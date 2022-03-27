Олег Саленко считает, что Путин и Лукашенко слишком долго находятся у власти и уже потеряли связь с реальностью.

Бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко поделился своим мнением о войне, которую развязала Россия на территории Украины.

Легендарный нападающий считает, что главная проблема РФ в том, что Путин слишком долго находится у власти и уже "утратил голову". Такое же мнение Саленко высказал и о Лукашенко.

"Жизнь не перестает удивлять. Вот в 1990-х, еще в Петербурге, я слышал об охраннике мэра Собчака. И вот этот бывший охранник 22 года возглавляет страну с ядерным оружием.

22 года. Разумеется, он давно утратил голову. Как и Лукашенко, правящий Беларусью 28 лет.

Правильно сделали американцы еще несколько сотен лет назад: два срока, восемь лет отсидел - и пока. Испытание властью никто не проходит", - сказал Саленко в интервью изданию FanDay.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже месяц.

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