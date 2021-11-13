Дани Алвес обратился к болельщикам "Барселоны".

Именитый бразильский крайний защитник Дани Алвес, который днями вернулся в "Барселону", записал обращение к фанатам каталонского гранда.

38-летний бразилец рассказал, почему он решил вернуться в "Барселону" и какие у него цели.

"Привет, я уже в Барселоне. Я снова с вами и очень рад, что вернулся домой. Надеюсь, скоро увидимся.

Я хочу получить удовольствие и помочь возродить "Барселону", которую мы так сильно любили", - приводит слова Алвеса официальный твиттер "Барселоны".

Читайте такжеНе Миколенко единым: легенда Динамо назвал имена игроков, которых Шевченко хочет видеть в ДженоаНапомним, Алвес покинул "Барселону" в 2016 году, после чего успел поиграть за "Ювентус" и ПСЖ, а также бразильский "Сан-Паулу", который он покинул из-за долгов в сентябре текущего года.

Дани Алвес: карьера и достижения в "Барселоне"

Бразилец перешел в "Барселону" 7 июня 2008 года из "Севильи". Сумма трансфера составила 32 млн евро, контракт был рассчитан на 5 лет.

Свой первый матч за "блаугранас" Алвес провел в первом туре Чемпионата Испании против "Нумансии".

Всего в составе "Барселоны" Дани Алвес сыграл 391 матч во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 101 результативную передачу.

С "Барселоной" защитник завоевал 23 титула, включая несколько побед в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов УЕФА.

Автор: Владимир Медяник