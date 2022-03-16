Экс-тренер сборной Украины пообещал помочь найти новые дома еще для 150 украинских переселенцев.

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко не стоит в стороне и продолжает активно помогать соотечественникам, которые страдают от бесчеловечных действий российско-фашистских захватчиков.

По информации Daily Mail, бывший тренер сборной Украины в собственном доме в Лондоне приютил нескольких детей-беженцев. Кроме того, он пообещал помочь найти новые дома еще для 150 украинских переселенцев.

Отмечается, что всего около 89 тысяч англичан выразили готовность поселить у себя украинских беженцев.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже третью неделю.

Ранее УНИАН сообщал, что Андрей Шевченко пришел на митинг на Даунинг-стрит неподалеку от здания парламента Великобритании и выступил там с речью. Также бывший наставник сборной Украины рассказал в эфире итальянского телевидения о преступных бесчеловечных действиях российско-фашистских захватчиков.

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