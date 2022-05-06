Игорь Беланов шокирован содеянным российскими захватчиками.

Знаменитый в прошлом нападающий киевского "Динамо", обладатель "Золотого мяча-1986" Игорь Беланов признался, что шокирован преступлениями российских оккупантов в Украине.

Об этом легендарный экс-футболист рассказал в интервью сайту известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Должен сказать, что я действительно в шоке. Крайне сложно поверить, что все это происходит. У меня ощущение, что я сплю, что это кошмар, может, фильм ужасов", - сказал Беланов.

61-летний ветеран украинского футбола считает, что надо показывать всему миру, что происходит в Украине.

"Когда я увидел госпитали, раненых детей - у меня сердце сжалось. Надо показать, что происходит, что это не игра", - добавил он.

Беланов признался, что не был на передовой, но видел, что агрессоры сделали с людьми в Буче.

"Хотя я не был на передовой, но видел, что произошло в Буче. Мы хотим мира, наши женщины, наши дети, старики. Они боятся выходить, общаться с другими людьми. Надо быть абсолютно безразличным, чтобы закрыть глаза и не помочь", - сказал Беланов.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже больше двух месяцев.

Игорь Беланов: достижения в карьере

Беланов является двукратным чемпионом СССР в составе "Динамо" Киев, а также трехкратным обладателем Кубка СССР и дважды выигрывал с "бело-синими" Суперкубок СССР.

В 1986 году он выиграл с киевлянами Кубок обладателей кубков, а в 1988 году завоевал "серебро" чемпионата Европы в составе советской сборной.

Беланов - обладатель награды "Золотой мяч" 1986 года.

На счету форварда 33 матча и 8 голов в составе сборной СССР.

Беланов играл также за одесские "СКА" и "Черноморец" немецкие "Боруссию" Менхенгладбах и "Айнтрахт" Брауншвейг, а также за "Мариуполь".

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