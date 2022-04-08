Знаменитый украинский футболист ведет информационную войну против РФ.

Легендарный экс-вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский, который сейчас работает помощником в тренерском штабе Александра Петракова в национальной сборной Украины, продолжает вести борьбу со страной-агрессором на информационном фронте.

На своей странице в Инстаграме футболист опубликовал пост, в котором потроллил россиян.

"Страна орков даже не способна на своем языке произнести: "Я переможу", – написал Шовковский, прикрепив карту Украины в сине-желтых цветах.

Ранее Александр Шовковский эмоционально высказался о зверских преступлениях, которые совершили российские солдаты в Буче и других городах Украины.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: