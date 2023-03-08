Александр Петраков вызвал в сборную Армении четырех представителей чемпионата России.

Легендарный в прошлом футболист и бывший тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал ситуацию вокруг наставника сборной Армении Александра Петракова, который пригласил в расположение национальной команды четырех представителей чемпионата России.

К тому же, один из приглашенных Петраковым игроков, а именно Наир Тикнизян, имеет российское гражданство и играл за молодежные сборные страны-террориста.

"Я против того, чтобы вызвать таких футболистов. Считаю, что с российскими футболистами, как и со всеми их жителями, следует прекратить какие-либо отношения.

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Как можно после этих зверств иметь с ними нечто общее? Если он это сделал, я не знаю по каким соображениям. Настоящий украинец бы этого не сделал", - приводит слова Йожефа Сабо Fanday.

Напомним, в августе 2021-го года Александр Петраков возглавил сборную Украины. Его контракт с национальной командой истек в декабре 2022 года и УАФ приняла решение не продлевать соглашение. После этого 65-летний специалист возглавил сборную Армении.

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