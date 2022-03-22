Йожеф Сабо высказался о войне в Украине.

Легендарный экс-футболист и тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением о войне, развязанной российскими оккупантами на украинской территории.

В интервью программе "Футбол NEWS" Сабо высказался о президенте страны-оккупанта Путине и рассказал о своей главной мечте.

"Орда и сволочь, которая напала на наше государство - это изверги. Наш народ с голыми руками может идти на танки, а они не могли остановить этого ненормального Путина? Могли!

Моя мечта - выгнать из нашего государства всех россиян, и пусть они там варятся в собственном соку. Я расскажу своим детям, кто такие русские, и вы все тоже должны это сделать. С ними невозможно дружить, они лжецы. Сегодня они говорят, что это мы напали на них.

Каждый вечер плачу из-за того, что происходит в нашем государстве. Мне звонили из Будапешта и других стран, приглашали приехать. Но я отказался, никуда не хочу уезжать. Когда я выйду из больницы, обязательно буду помогать людям, которым это нужно. Иначе я не могу. Возможно, я тоже возьму автомат в руки. Очень хочу, чтобы я еще дошел с ними до границы и ее закрыли, чтобы никогда не дружить с россиянами.

Путин – гадина. Я думаю, что с ним договариваться невозможно, его можно только убить или пусть застрелится сам. Если он нормальный мужик, то он понимает, что как бы там ни было, он все равно поедет в Гаагу, его все равно расстреляют. Такие люди не живут долго", - сказал Сабо.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже четвертую неделю.

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