Леоненко уверен, что Шевченко в скором времени отправят в отставку.

Бывший нападающий киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Виктор Леоненко поделился своим мнением о перспективах украинского тренера Андрея Шевченко во главе итальянского "Дженоа".

В интервью Youtube-каналу "Пряма червона" легендарный экс-футболист сказал, что не верит в успех Шевченко в "Дженоа". Леоненко считает, что Шевченко проиграет еще несколько матчей и после его отправят в отставку.

"В клубе нужны футболисты, которых ты хочешь, а "Дженоа", наверное, не тот клуб. Президент может обещать, но на деле...

Со сборной все понятно. Там все свои, все знают и уважают Шевченко. А в Италии могут не уважать. Сейчас еще пару раз проиграет и все. Там уже пишут, чтобы он уходил. Итальянцы больше любят футбол, чем мы. В сборной Андрею можно было сказать все, что угодно. А сейчас он должен показывать результат", – сказал Леоненко.

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"Дженоа": результаты под руководством Шевченко