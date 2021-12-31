Бывший нападающий киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Виктор Леоненко поделился своим мнением о перспективах украинского тренера Андрея Шевченко во главе итальянского "Дженоа".
В интервью Youtube-каналу "Пряма червона" легендарный экс-футболист сказал, что не верит в успех Шевченко в "Дженоа". Леоненко считает, что Шевченко проиграет еще несколько матчей и после его отправят в отставку.
"В клубе нужны футболисты, которых ты хочешь, а "Дженоа", наверное, не тот клуб. Президент может обещать, но на деле...
Со сборной все понятно. Там все свои, все знают и уважают Шевченко. А в Италии могут не уважать. Сейчас еще пару раз проиграет и все. Там уже пишут, чтобы он уходил. Итальянцы больше любят футбол, чем мы. В сборной Андрею можно было сказать все, что угодно. А сейчас он должен показывать результат", – сказал Леоненко.
Читайте такжеОценка украинца впечатляет: Малиновский вошел в сборную Серии А по итогам 2021 годаДобавим, что свой следующий матч "Дженоа" сыграет против "Сассуоло" в гостях в рамках 20-го тура чемпионата Италии. Игра запланирована на 6 января.
"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В семи матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 2 очка.
- "Дженоа" проиграл "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0) и "Аталантой" (0:0).
- "Дженоа" занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.