Именитый американец разобрался с представителем Японии Микуру Асакура.

Легендарный американский экс-чемпион мира Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО) провел очередной выставочный бой.

В Японии на Saitama Arena 45-летний Мейвезер встретился с местным бойцом MMA Микуру Асакурой.

В первом раунде Асакура пытался боксировать с Мейвезером, не боялся выбрасывать удары в сторону бывшего чемпиона мира. Флойд пропустил несколько ударов, но лишь улыбался в ответ.

Видео дня

Уже в конце второго раунда Мейвезер сумел провести атаку с правой, после которой соперник упал и не смог продолжить поединок. Судья зафиксировал нокаут.

Видео нокаута:

Floyd won but ngl he’s copping some big shots. This was this Dudes first boxing fight 😭 pic.twitter.com/ywJ9JOvgJw — .Gif 🌍☄️ (@gifx69) September 25, 2022

Напомним, ранее Флойд Мейвезер-младший провел выставочный бой против популярного блогера Логана Пола. Соперники провели восьмираундовый бой без судей и весовых рамок. Поединок продлился все 8 раундов, и Мейвезер не сумел нокаутировать соперника. Так как очки не подсчитывались, то победитель не был определен.

Флойд Мейвезер: чем он известен

На профессиональном ринге Мейвезер провел 50 боев и во всех одержал победы. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.

В 2005-2007 и 2013-2015 годах признавался лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.

В 2015 году американец объявлял о завершении карьеры, но в 2017 году вернулся на ринг ради боя с Конором Макгрегором, в котором одержал досрочную победу.

31 декабря 2018 года Мейвезер провел выставочный бой в Японии, нокаутировав Тенсина Насукаву в первом раунде.

До октября 2018 года Мейвезер являлся самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.

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