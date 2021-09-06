Франк Рибери пополнил состав новичка Серии А.

Легенда сборной Франции и мюнхенской "Баварии" Франк Рибери подписал контракт с "Салернитаной", которая после 22-х лет вновь вернулась в элитный дивизион чемпионата Италии.

Об этом клуб сообщил на своей официальной странице в Instagram.

38-летний вингер подписал соглашение на один год с зарплатой 1,5 миллиона евро.

Рибери два последних сезона защищал цвета "Фиорентины". За "фиалок" француз провел 51 поединок, где смог забить 5 мячей и отдать 10 голевых передач.

Напомним, что в июле 2020 года дом Рибери ограбили воры.

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Франк Рибери: карьера и достижения

Рибери с 2005 по 2007 год играл за "Олимпик Марсель", после чего перебрался в мюнхенскую "Баварию".

В стане немецкого гранда Рибери стал легендой. В период с 2007 по 2019 год Франк 9 раз становился чемпионом Германии, 6 раз выигрывал Кубок Германии, а также в сезоне 2012/13 помог "Баварии" оформить требл.

В 2013 году после победы в Лиге чемпионов Рибери был номинирован на награду "Золотой мяч". Звездный француз занял третье место в голосовании, пропустив вперед лишь Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

В 2006 году Рибери стал вице-чемпионом мира в составе сборной Франции. Всего у Франка 81 матч в футболке "Ле Блю".

Автор: Артем Будрин