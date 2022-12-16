Серхио Бускетс провел 17 матчей на чемпионатах мира - рекорд среди игроков испанской сборной.

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

"После почти 15 лет и 143 матчей настало время прощаться со сборной. Я хотел бы поблагодарить всех людей, которые сопровождали меня на этом долгом пути. От Висенте дель Боске, который дал мне возможность стартовать, до Луиса Энрике за то, что он заставлял меня наслаждаться до последней секунды. Я также благодарю Хулена Лопетеги, Фернандо Йерро и Роберта Морено за доверие, а также всех их помощников.

И, конечно, каждому из моих товарищей по команде, с которыми я боролся, чтобы попытаться привести команду туда, где она заслуживала быть. С большим или меньшим успехом, но всегда отдавая все и с большой гордостью. Также спасибо президентам, менеджерам, спортивным директорам и тем, кто так или иначе был частью федерации", - написал Бускетс в социальных сетях.

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Серхио Бускетс: карьера

34-летний футболист выступал за сборную Испании с 2009 года. Забил 2 гола и сделал 9 ассистов в 143 матчах.

Выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012. Провел 17 матчей на чемпионатах мира - рекорд среди игроков испанской сборной.

На клубном уровне Бускетс 8 раз выигрывал чемпионат Испании, а также трижды в составе "Барселоны" добывал трофей Лиги чемпионов.

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