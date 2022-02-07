Марк Овермарс присылал неуместные сообщения женщинам-коллегам.

Спортивный директор нидерландского "Аякса" Марк Овермарс подал в отставку. 48-летнего специалиста уволили из-за того, что он присылал женщинам-коллегам свои неуместные сообщения.

Об этом сообщает официальный сайт "Аякса".

"Марк Овермарс немедленно покинет "Аякс". Он принял это решение после обсуждений с наблюдательным советом клуба и гендиректором Эдвином ван дер Саром и уведомил их об этом. Причиной его решения стало отправление неуместных сообщений нескольким коллегам-женщинам в течение длительного времени", - говорится в заявлении амстердамского клуба.

"Мне стыдно. К сожалению, я не осознавал, что перешел границы, но в эти дни мне это стало ясно. Я вдруг почувствовал огромное давление. Простите меня. Безусловно, для человека моей должности такое поведение неприемлемо, я это сейчас понимаю. Но уже слишком поздно. Не вижу другого выхода, как уйти из "Аякса". Эта ситуация также сильно влияет на мою личную жизнь. Поэтому прошу всех оставить меня и мою семью в покое", - сказал Овермарс.

Овермарс работал в структуре "Аякса" с 2012 года. Он сначала занимал должность технического директора, а позже - спортивного.

Марк Овермарс: карьера футболиста