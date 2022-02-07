Спортивный директор нидерландского "Аякса" Марк Овермарс подал в отставку. 48-летнего специалиста уволили из-за того, что он присылал женщинам-коллегам свои неуместные сообщения.
Об этом сообщает официальный сайт "Аякса".
"Марк Овермарс немедленно покинет "Аякс". Он принял это решение после обсуждений с наблюдательным советом клуба и гендиректором Эдвином ван дер Саром и уведомил их об этом. Причиной его решения стало отправление неуместных сообщений нескольким коллегам-женщинам в течение длительного времени", - говорится в заявлении амстердамского клуба.
"Мне стыдно. К сожалению, я не осознавал, что перешел границы, но в эти дни мне это стало ясно. Я вдруг почувствовал огромное давление. Простите меня. Безусловно, для человека моей должности такое поведение неприемлемо, я это сейчас понимаю. Но уже слишком поздно. Не вижу другого выхода, как уйти из "Аякса". Эта ситуация также сильно влияет на мою личную жизнь. Поэтому прошу всех оставить меня и мою семью в покое", - сказал Овермарс.
Овермарс работал в структуре "Аякса" с 2012 года. Он сначала занимал должность технического директора, а позже - спортивного.
Марк Овермарс: карьера футболиста
- Овермарс выступал за "Аякс" с 1992 по 1997 год. Полузащитник помог амстердамцам выиграть Лигу чемпионов в сезоне 1994/95, а также трижды стать чемпионами Нидерландов в период с 1993 по 1996 год.
- С 1997 по 2000 год Овермарс играл за лондонский "Арсенал", а с 2000 по 2004 год защищал цвета испанской "Барселоны".
- За национальную сборную Нидерландов Марк провел 86 матчей и забил 17 голов.