"Марсель" опустился на третье место в турнирной таблице Лиги 1.

В субботу, 6 мая, состоялся центральный поединок 34-го тура французской Лиги 1, в котором "Ланс" принимал "Марсель".

Игра проходила на сталионе "Феликс Болар" и заверишлась победой хозяев поля со счетом 2:1.

"Марсель" повел в счете в дебюте встречи - на 8-й минуте забил Алексис Санчес. Однако арбитр матч отметил этот гол после просмотра ВАР.

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На 42-й минуте забили хозяева поля - мяч в сетку ворот "Марселя" отправил Секо Фофана. На 60-й минуте Луа Опенда забил второй гол "Ланса" в этом поединке.

В концовке встречи "провансальцам" удалось отыграть один мяч - гол с передачи Валентена Ронжье забил Димитри Пайе.

"Ланс" - "Марсель" - 2:1

Голы: Фофана, 42, Опенда, 60 - Пайе, 88

"Ланс": Самба, Гради, Данзо, Медина, Мачадо (Айдара, 57), Франковски, Фофана, Фюльжени (Томассон, 57), Онана, Сотока, Опенда

"Марсель": Лопес, Клосс (Каборе, 76), Колашинац, Мбемба (Гендузи, 76), Жиго (Балерди, 29), Нуну Тавареш, Верету, Малиновский (Пайет, 76), Ронжье, Ундер, Санчес (Витинья, 46)

Предупреждения: Онана (11), Медина (24), Тудор (36), Франковски (45), Ронжье (45), Нуну Тавареш (63), Гради (63)

Обзор матча:

Отметим, украинский полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский вышел на поле в основном состав, однако результативными действиями отличиться не сумел. На 76-й минуте украинца заменил Димитри Пайе

За время проведенное на поле Руслан нанес 3 удара (0 в створ ворот, 2 мимо ворот, 1 заблокирован), сделал 44 касания мяча, выполнил 24 передачи (20 точных, 83%), дважды сфолил, заработал один фол, 13 раз потерял мяч.

Статистический портал Whoscored поставил Малиновскому за эту игру 6,5 балла, что является средним показателем среди игроков "Марселя".

Лучшим игроком поединка стал Валентен Ронжье (8,1), который сделал голевую передачу.

Победа в этой игре позволила "Лансу" обойти "Марсель" в турнирной таблице чемпионата Франции и выйти на вторую строчку. В активе команды 72 набранных очка. "Провансальцы" с 70 баллами занимают теперь третью строчку.

В следующем туре Лиги 1 "Марсель" сыграет против "Анже" (14 мая), а "Ланс" померятется силами с "Реймсом" (12 мая).

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