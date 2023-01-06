"Лацио" сумел уйти от поражения на последних секундах матча с "Эмполи".

В рамках 20-го тура итальянской Серии А римский "Лацио" принимал на своем поле "Эмполи". Игра завершилась вничью 3:3.

Счет в матче на 6-й минуте открыл игрок "Эмполи" Недим Байрами. Через 2 минуты преимущество укрепил Шимон Журовский. На 14-й минуте Чиро Иммобиле сократил отставание в счете, а на 66-й минуте Сергей Милинкович-Савич установил равенство на табло. После этого Федерико Ди Франческо вывел гостей вперед, однако на 93-й минуте Сергей Милинкович-Савич снова сравнял счет.

"Лацио" - "Эмполи" - 3:3

Голы: Иммобиле 14, Милинкович-Савич 66, 90+3 - Байрами 6, Журковски 8, Ди Франческо 75

"Лацио": Стракоша, Хюсай (Ладзари, 89), Ачерби (Габаррон, 25), Луис Фелипе, Марушич, Луис Альберто, Катальди (Лейва, 59), Милинкович-Савич, Педро (Дзакканьи, 59), Иммобиле, Фелипе Андерсон.

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Луперто, Исмайли, Паризи (Маркицца, 33), Хендерсон, Байрами (Штулац, 63), Журковски (Бандинелли, 46), Риччи (Вити, 74), Ла Мантия (Пинамонти, 73), Ди Франческо.

Обзор матча:

Добавим, что при счете 2:3 в пользу гостей сперва VAR отменил гол римского клуба на 78-й минуте, а затем Иммобиле не реализовал пенальти.

Напомним, в рамках 20-го тура чемпионата Италии "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко в гостях сыграл вничью с "Сассуоло".

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