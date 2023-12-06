"Дженоа" Руслана Малиновского не смог пробиться в четвертьфинал Кубка Италии.

Во вторник, 5 декабря, состоялся поединок 1/8 финала Кубка Италии по футболу, в котором "Лацио" принимал "Дженоа".

Игра проходила на стадионе "Олимпико" в Риме и завершилась победой "орлов".

Исход встречи решил единственный гол, автором которого стал Маттео Гендузи. Французский полузащитник отправил мяч точно в угол ворот потрясающим ударом с линии штрафной плащади.

Видео дня

"Лацио" – "Дженоа" – 1:0

Гол: Гендузи, 5

Обзор матча:

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 62-й минуте вместо Филипа Ягело. Помочь отыграться своей команде украинец не смог. Статистический портал SofaScore оценил игру Руслана в 7,0 балла. Это лучшая оценка среди игроков, которые появились на поле со скамейки запасных.

Добавим, что "Лацио" пробился в четвертьфинал Кубка Италии по футболу, где сыграет против победителя матча "Рома" – "Кремонезе".

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