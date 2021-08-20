Состоялись первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

По итогам двухматчевых противостояний будет разыграно десять путевок в групповой этап.

Результаты матчей

"Црвена Звезда" (Сербия) - "ЧФР Клуж" (Румыния) - 4:0

"Селтик" (Шотландия) - АЗ (Нидерланды) - 2:0

"Омония" (Кипр) - "Антверпен" (Бельгия) - 4:2

"Славия" (Чехия) - "Легия" (Польша) - 2:2

"Раннерс" (Дания) - "Галатасарай" (Турция) - 1:1

"Мура" (Словения) - "Штурм" (Австрия) - 1:3

"Фенербахче" (Турция) - ХИК (Финляндия) - 1:0

"Олимпиакос" (Греция) - "Слован" (Словакия) - 3:0

"Рапид" Вена (Австрия) - "Заря" (Украина) - 3:0

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Алашкерт" (Румыния) - 1:0

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С нового сезона групповой этап турнира был сокращен - в нем сыграют 32 клуба, которые будут разбиты на 8 групп. Перед 1/8 финала появится дополнительный раунд стыковых матчей.

Квалификация Лиги Европы теперь состоит лишь из двух раундов: третьего раунда и раунда плей-офф.

На групповом этапе сыграют десять победителей квалификации, десять команд, которые уступят в квалификации Лиги чемпионов, а также 12 обладателей прямых путевок.

Команды, которые проиграют в раунде плей-офф ЛЕ, попадут в групповой этап Лиги конференций.