Полтавская "Ворскла" первой из украинских клубов стартует в еврокубках.

22 июля полтавская "Ворскла" стартует в квалификации нового еврокубка - Лиги конференций. Свой первый матч в рамках второго отборочного раунда против финского клуба "КуПС" полтавчане проведут на выезде.

Букмекеры считают "Ворсклу" фаворитом как первой игры, так и всего двухматчевого противостояния.

На победу полтавчан в гостях дается коэффициент 2,55, тогда как на победу "КуПС" - 2,70. Ничья оценивается коэффициентом 3,25.

На то, что дальше пройдет "Ворскла", букмекеры выставили коэффициент 1,51, а на "КуПС" - 2,46.

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КуПС - Ворскла: перед матчем

Матч финского и полтавского клубов начнется в 19.00.

Поединок обслужит бригада арбитров из Беларуси во главе с Дмитрием Дмитриевым.

В прошлом сезоне "Ворскла" финишировала на пятом месте в УПЛ, а "КуПС" стал бронзовым призером чемпионата Финляндии.

В первом раунде квалификации "КуПС" по сумме двух встреч прошел армянский клуб "Ноа" - 0:1, 5:0.

Ответную встречу команды проведут в Украине 29 июля.

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Автор: Антон Дударь