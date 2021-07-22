Ворскла накануне потренировалась в Финляндии / фото ФК Ворскла
22 июля полтавская "Ворскла" проведет матч 2-го раунда квалификации нового турнира УЕФА - Лиги конференций. В Финляндии полтавчане сыграют против местного клуба "КуПС".
Матч пройдет на стадионе "Савон Саномат Арена" в Куопио.
КуПС - Ворскла: где смотреть матч
В прямом эфире дуэль финского и украинского клубов можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2".
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Стартовый свисток прозвучит в 19.00.
КуПС - Ворскла: перед матчем
- Поединок обслужит бригада арбитров из Беларуси во главе с Дмитрием Дмитриевым.
- В прошлом сезоне "Ворскла" финишировала на пятом месте в УПЛ, а "КуПС" стал бронзовым призером чемпионата Финляндии и выиграл Кубок страны.
- В первом раунде квалификации "КуПС" по сумме двух встреч прошел армянский клуб "Ноа" - 0:1, 5:0. "Ворскла" начинает свой путь в турнире со второго раунда.
- Ответную встречу команды проведут в Украине 29 июля.
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