"Львов" только по пенальти сумел одолеть представителя Первой лиги.

28 октября состоялся еще один матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором "Львов" одолел "Альянс".

В основное время матча команды обменялись голами, дополнительное победителя не выявило, а в серии пенальти точнее были гости.

"Альянс" - ПФК "Львов" - 1:1 (2:3 по пенальти)

Голы: Карноза, 19 - Бусько, 13

"Альянс": Важинский, Писный (Осадчий, 77), Герт, Пикуль, Неплях, Шарай (Бойко, 76), Ярошенко (Шмыгельский, 63), Агапов, Карноза (Лучик, 63), Лебеденко, Загинайлов (Сидоренко, 83)

"Львов": Ильющенков, Бусько (Сорокин, 78), Лека, Брикнер, Зозуля, Довгий, Политыло, Якимец (Крушинский, 113), Альваро (Ременяк, 46), Ныч (Шина, 71), Эрнест (Семенив, 55)

Телеканалы "Футбол 1,2,3" опубликовали видео серии пенальти, а также видеообзор матча.

Видео серии пенальти

Видеообзор матча

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Кубок Украины: результаты 1/8 финала

На стадии 1/8 финала сыграно уже шесть матчей.

26 октября "Александрия" обыграла "Металлист 1925" со счетом 5:2.

27 октября "Ворскла" без особых проблем одолела "Верес".

27 октября "Динамо" минимально обыграло "Мариуполь".

"Шахтер" со счетом 3:0 разгромил "Черноморец".

Матч этой стадии ЛНЗ - "Днепр-1" был перенесен на ноябрь-декабрь из-за вспышки коронавируса у хозяев.

Автор: Антон Дударь