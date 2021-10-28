Львов победил по пенальти / фото ПФК Львов

28 октября состоялся еще один матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором "Львов" одолел "Альянс".

В основное время матча команды обменялись голами, дополнительное победителя не выявило, а в серии пенальти точнее были гости.

"Альянс" - ПФК "Львов" - 1:1 (2:3 по пенальти)

Голы: Карноза, 19 - Бусько, 13

"Альянс": Важинский, Писный (Осадчий, 77), Герт, Пикуль, Неплях, Шарай (Бойко, 76), Ярошенко (Шмыгельский, 63), Агапов, Карноза (Лучик, 63), Лебеденко, Загинайлов (Сидоренко, 83)

"Львов": Ильющенков, Бусько (Сорокин, 78), Лека, Брикнер, Зозуля, Довгий, Политыло, Якимец (Крушинский, 113), Альваро (Ременяк, 46), Ныч (Шина, 71), Эрнест (Семенив, 55)

Телеканалы "Футбол 1,2,3" опубликовали видео серии пенальти, а также видеообзор матча.

Видео серии пенальти

Видеообзор матча

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Кубок Украины: результаты 1/8 финала

Автор: Антон Дударь