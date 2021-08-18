Кубок Украины по футболу: результаты всех матчей второго предварительного раунда

"Металлист", "Олимпик" и львовские "Карпаты" прошли дальше.

17 и 18 августа состоялись матчи второго предварительного раунда Кубка Украины 2021-2022. На этой стадии в борьбу еще не вступили клубы УПЛ. Результаты матчей "Скорук" - "Виктория" - 4:2 "Феникс" - "Прикарпатье" - 2:6 "Таврия" - "Днепр" Черкассы - 3:2 "Сумы" - "Металлург" З - 0:1 "Никополь" - "Кристалл" - 2:0 "Эпицентр" - "Подолье" - 3:0 "Николаев" - "Кривбасс" - 1:1 (по пенальти 3:1) "Балканы" - "Энергия" - 4:2 "Реал Фарма" - "ВПК-Агро" - 0:2 "Перемога" - "Горняк-Спорт" - 1:2 "Олимпия" - "Волчанск" - 0:1 "Яруд" - "Металлист" 1:3 "Чайка" - "Чернигов" - 1:1 (по пенальти 3:5) "Ужгород" - "Нива" Тернополь - 0:1 "Нива" Винница - "Волынь" - 1:1 (по пенальти 3:5) "Диназ" - "Оболонь" - 1:3 Читайте такжеУАФ официально подтвердила назначение нового тренера сборной Украины (фото) "Буковина" - "Агробизнес" - 2:0 "Альянс" - "Краматорск" - 2:1 "Левый берег" - "Олимпик" - 2:3 "Рубикон" - "Полесье" - 0:5 "Карпаты" Львов - "Карпаты" Галич - 1:0 ЛНЗ - "Кремень" 1:0 Кубок Украины 2021-2022: что известно Жеребьевка следующего раунда Кубка Украины (третьего предварительного этапа) состоится 19 августа. В нем примут участие 22 команды.

Клубы УПЛ стартуют в турнире позже.

Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года. Автор: Антон Дударь

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