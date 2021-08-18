17 и 18 августа состоялись матчи второго предварительного раунда Кубка Украины 2021-2022.
На этой стадии в борьбу еще не вступили клубы УПЛ.
Результаты матчей
"Скорук" - "Виктория" - 4:2
"Феникс" - "Прикарпатье" - 2:6
"Таврия" - "Днепр" Черкассы - 3:2
"Сумы" - "Металлург" З - 0:1
"Никополь" - "Кристалл" - 2:0
"Эпицентр" - "Подолье" - 3:0
"Николаев" - "Кривбасс" - 1:1 (по пенальти 3:1)
"Балканы" - "Энергия" - 4:2
"Реал Фарма" - "ВПК-Агро" - 0:2
"Перемога" - "Горняк-Спорт" - 1:2
"Олимпия" - "Волчанск" - 0:1
"Яруд" - "Металлист" 1:3
"Чайка" - "Чернигов" - 1:1 (по пенальти 3:5)
"Ужгород" - "Нива" Тернополь - 0:1
"Нива" Винница - "Волынь" - 1:1 (по пенальти 3:5)
"Диназ" - "Оболонь" - 1:3
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"Буковина" - "Агробизнес" - 2:0
"Альянс" - "Краматорск" - 2:1
"Левый берег" - "Олимпик" - 2:3
"Рубикон" - "Полесье" - 0:5
"Карпаты" Львов - "Карпаты" Галич - 1:0
ЛНЗ - "Кремень" 1:0
Кубок Украины 2021-2022: что известно
- Жеребьевка следующего раунда Кубка Украины (третьего предварительного этапа) состоится 19 августа. В нем примут участие 22 команды.
- Клубы УПЛ стартуют в турнире позже.
- Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года.