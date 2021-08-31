"Волынь", "Оболонь" и "Прикарпатье" прошли дальше.

31 августа состоялись поединки третьего предварительного раунда Кубка Украины 2021-2022.

На этом этапе клубы УПЛ участия еще не принимают. 1 сентября пройдут еще два матча этой стадии: "Скорук" Томаковка будет принимать "Металлист", а "Николаев" сыграет против "Волчанска".

Результаты матчей

"Эпицентр" - "Нива" Тернополь - 1:0

"Буковина" - "Прикарпатье" - 1:1 (по пенальти - 2:4)

"Никополь" - "Таврия" Симферополь - 0:3

"Чернигов" - "Альянс" - 1:5

"Балканы" - "ВПК-Агро" - 1:3 (в овертайме)

"Металлург" З - "Горняк-Спорт" - 2:3

"Карпаты" Львов - "Волынь" - 2:3 (в овертайме)

ЛНЗ Черкассы - "Олимпик" Донецк - 2:1

"Оболонь" - "Полесье" - 1:0

Кубок Украины 2021-2022: что известно

Статус обладателя Кубка Украины будет защищать киевское "Динамо".

Клубы УПЛ стартуют в турнире позже.

Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года.

Автор: Артем Будрин