Состоялся третий предварительный раунд Кубка / фото ФК Карпаты
31 августа состоялись поединки третьего предварительного раунда Кубка Украины 2021-2022.
На этом этапе клубы УПЛ участия еще не принимают. 1 сентября пройдут еще два матча этой стадии: "Скорук" Томаковка будет принимать "Металлист", а "Николаев" сыграет против "Волчанска".
Результаты матчей
"Эпицентр" - "Нива" Тернополь - 1:0
"Буковина" - "Прикарпатье" - 1:1 (по пенальти - 2:4)
"Никополь" - "Таврия" Симферополь - 0:3
"Чернигов" - "Альянс" - 1:5
"Балканы" - "ВПК-Агро" - 1:3 (в овертайме)
"Металлург" З - "Горняк-Спорт" - 2:3
"Карпаты" Львов - "Волынь" - 2:3 (в овертайме)
ЛНЗ Черкассы - "Олимпик" Донецк - 2:1
"Оболонь" - "Полесье" - 1:0
Кубок Украины 2021-2022: что известно
- Статус обладателя Кубка Украины будет защищать киевское "Динамо".
- Клубы УПЛ стартуют в турнире позже.
- Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года.