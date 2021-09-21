Кубок Украины по футболу: результаты и расписание матчей 1/16 финала

"Рух" и "Металлист" уже прошли дальше.

С 21 по 23 сентября проходят матчи 1/16 финала Кубка Украины 2021-2022. На этом этапе некоторые клубы УПЛ присоединились к борьбе за трофей. Результаты матчей 21 сентября "Николаев" - "Рух" - 0:3 Голы: Кондраков, 37, 44 (с пенальти), 90+3 (с пенальти) "Металлист" - "Десна" - 2:1 Голы: Харрис, 73, Мизюк, 88 - Волошин, 45 22 сентября 13.00. "Таврия" - "Александрия" 15.00. ЛНЗ - "Ингулец" 17.00. "ВПК-Агро" - "Днепр-1" 17.00. "Волынь" - "Мариуполь" 19.00. "Оболонь" - "Верес" 23 сентября 13.00. "Эпицентр" - "Металлист 1925" 15.00. "Горняк-Спорт" - "Львов" 17.00. "Прикарпатье" - "Черноморец" 19.00. "Альянс" - "Минай" Кубок Украины 2021-2022: что известно В 1/8 финала к 11 победителям раунда 1/16 финала присоединятся "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла".

Жеребьевка 1/8 финала состоится 24 сентября.

На каждой стадии турнира команды проводят по одному матчу.

Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года. Автор: Артем Будрин

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