С 21 по 23 сентября проходят матчи 1/16 финала Кубка Украины 2021-2022.
На этом этапе некоторые клубы УПЛ присоединились к борьбе за трофей.
Результаты матчей
21 сентября
"Николаев" - "Рух" - 0:3
Голы: Кондраков, 37, 44 (с пенальти), 90+3 (с пенальти)
"Металлист" - "Десна" - 2:1
Голы: Харрис, 73, Мизюк, 88 - Волошин, 45
22 сентября
13.00. "Таврия" - "Александрия"
15.00. ЛНЗ - "Ингулец"
17.00. "ВПК-Агро" - "Днепр-1"
17.00. "Волынь" - "Мариуполь"
19.00. "Оболонь" - "Верес"
23 сентября
13.00. "Эпицентр" - "Металлист 1925"
15.00. "Горняк-Спорт" - "Львов"
17.00. "Прикарпатье" - "Черноморец"
19.00. "Альянс" - "Минай"
Кубок Украины 2021-2022: что известно
В 1/8 финала к 11 победителям раунда 1/16 финала присоединятся "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла".
Жеребьевка 1/8 финала состоится 24 сентября.
На каждой стадии турнира команды проводят по одному матчу.
Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года.