Металлист в волевом стиле выиграл у Десны / фото ФК Металлист

С 21 по 23 сентября проходят матчи 1/16 финала Кубка Украины 2021-2022.

На этом этапе некоторые клубы УПЛ присоединились к борьбе за трофей.

Результаты матчей

21 сентября

"Николаев" - "Рух" - 0:3

Голы: Кондраков, 37, 44 (с пенальти), 90+3 (с пенальти)

"Металлист" - "Десна" - 2:1

Голы: Харрис, 73, Мизюк, 88 - Волошин, 45

22 сентября

13.00. "Таврия" - "Александрия"

15.00. ЛНЗ - "Ингулец"

17.00. "ВПК-Агро" - "Днепр-1"

17.00. "Волынь" - "Мариуполь"

19.00. "Оболонь" - "Верес"

23 сентября

13.00. "Эпицентр" - "Металлист 1925"

15.00. "Горняк-Спорт" - "Львов"

17.00. "Прикарпатье" - "Черноморец"

19.00. "Альянс" - "Минай"

Кубок Украины 2021-2022: что известно

  • В 1/8 финала к 11 победителям раунда 1/16 финала присоединятся "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла".

  • Жеребьевка 1/8 финала состоится 24 сентября.

  • На каждой стадии турнира команды проводят по одному матчу.

  • Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года.

Автор: Артем Будрин