В субботу, 29 июля, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу.
Участие на этой стадии турнира принимают: "Черноморец" (Одесса), "Виктория" (Сумы), "Заря" (Луганск), "Ворскла" (Полтава), "Полесье" (Житомир), "Шахтер" (Донецк), "Оболонь" (Киев) и "Александрия".
Предаставляем вашему вниманию результаты жеребьевки.
Кубок Украины-2023/24. 1/4 финала
- "Черноморец" - "Заря"
- "Виктория" - "Шахтер"
- "Полесье" - "Александрия"
- "Оболонь" - "Ворскла"
Базовая дата матчей 1/4 финала - 1 ноября. Поединки 1/2 финала запланированы на апрель 2024 года. Финал состоится 15 мая.
Напомним, в прошлом сезоне розыгрыш Кубка Украины не проводился из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ. В сезоне 2021/22 турнир был завершен досрочно.
Действующим победителем Кубка Украины является "Динамо". В сезоне-2020/21 киевляне победили луганскую "Зарю".
В текущем розыгрыше Кубка Украины "Динамо" вылетело на стадии 1/8 финала, сенсационно проиграв "Оболони".