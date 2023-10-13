В 1/4 финала Кубка Украины "Шахтер" сыграет против "Виктории".

В субботу, 29 июля, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу.

Участие на этой стадии турнира принимают: "Черноморец" (Одесса), "Виктория" (Сумы), "Заря" (Луганск), "Ворскла" (Полтава), "Полесье" (Житомир), "Шахтер" (Донецк), "Оболонь" (Киев) и "Александрия".

Предаставляем вашему вниманию результаты жеребьевки.

Видео дня

Кубок Украины-2023/24. 1/4 финала

"Черноморец" - "Заря"

"Виктория" - "Шахтер"

"Полесье" - "Александрия"

"Оболонь" - "Ворскла"

Базовая дата матчей 1/4 финала - 1 ноября. Поединки 1/2 финала запланированы на апрель 2024 года. Финал состоится 15 мая.

Напомним, в прошлом сезоне розыгрыш Кубка Украины не проводился из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ. В сезоне 2021/22 турнир был завершен досрочно.

Действующим победителем Кубка Украины является "Динамо". В сезоне-2020/21 киевляне победили луганскую "Зарю".

В текущем розыгрыше Кубка Украины "Динамо" вылетело на стадии 1/8 финала, сенсационно проиграв "Оболони".

Вас также могут заинтересовать новости: