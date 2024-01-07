Сборная Украины финишировала в эстафете на 13-й позиции.

В воскресенье, 7 января, в немецком Оберхофе прошла классическая мужская эстафета в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

Выиграла гонку сборная Норвегии. Команда в составе Эндре Стремсхейма, Стурлы Легрейда, Тарьейа Бе и Йоханнеса Бе прошла гонку без штрафных кругов, использовав семь дополнительных патронов.

Вторыми к финишу пришли немецкие биатлонистки, уступившие норвежцам чуть больше двух минут. Замкнула тройку сильнейших сборная Италии с отставанием от победителей на 2 минуту и 50,5 секунд.

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Сборную Украины в гонке представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Виталий Мандзын.

"Сине-желтые" зашли на три штрафных круга: один - в лежке у Дмитрия Пидручного на второго этапе, еще два - на стойке у Антона Дудченко на третьем этапе. В итоге сборная Украины финишировала на 13-й позиции.

Кубок мира по биатлону. Оберхоф. Эстафета. Мужчины

1. Норвегия (0+7)

2. Германия (1+15) +2.01.9

3. Італия (0+16) +2.50.5

…

13. Украина (3+17) +6.47.7

Добавим, что четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе стартовал 5 января. В первый день соревнований прошел мужской и женский спринт. Победу у мужчин одержал немец Бенедикт Долль, а у женщин лучший результат показала француженка Жюстин Бреза-Буше.

6 января состоялись гонки преследования, победу у мужчин одержал норвежский биатлонист Эндре Стремсхейм, у женщин лучший результат показала француженка Жюлия Симон.

Напомним, в личном зачете Кубка мира по биатлону-2023/24 у мужчин лидирует норвежский биатлонист Йоханнес Бе, у женщин - представительница Франции Жюстин Бреза-Буше. В общем командном зачете и в мужском, и в женском лидирует сборная Норвегии.

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