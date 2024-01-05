С 5 декабря по 4 января были сыграны матчи 1/8 финала Кубка Италии по футболу сезона-2023/24.
Главной сенсацией 1/8 финала стал вылет "Наполи". Неаполитанский клуб с разгромным счетом проиграл "Фрозиноне".
"Милан" на своем поле разбил "Кальяри", "Аталанта" дома выиграла у "Сассуоло", а "Рома" переиграла "Кремонезе".
Последним четвертьфиналистом Кубка Италии стал "Ювентус", который в нанес унизительное поражение "Салернитане".
Кубок Италии. Результаты матчей 1/8 финала
- "Интер" - "Болонья" - 1:2
- "Фиорентина" - "Парма" - 2:2 (пен 4:1)
- "Аталанта" - "Сассуоло" - 3:1
- "Милан" - "Кальяри" - 4:1
- "Лацио" - "Дженоа" - 1:0
- "Рома" - "Кремонезе" - 2:1
- "Ювентус" - "Салернитана" - 6:1
- "Наполи" - "Фрозиноне" - 0:4
Также стали известны все пары 1/4 финала Кубка Италии по футболу.
Кубок Италии. Расписание матчей 1/4 финала
Вторник, 9 января
- 22:00 "Болонья" - "Фиорентина"
Среда, 10 января
- 19:00 "Лацио" - "Рома"
- 22:00 "Аталанта" - "Милан"
Четверг, 11 января
- 22:00 "Ювентус" - "Фрозиноне"
Напомним, действующим победителем Кубка Италии по футболу является миланский "Интер", победивший в финале прошлого сезона "Фиорентину".