"Наполи" сенсационно вылетел из Кубка Италии, разгромно проиграв "Фрозиноне".

С 5 декабря по 4 января были сыграны матчи 1/8 финала Кубка Италии по футболу сезона-2023/24.

Главной сенсацией 1/8 финала стал вылет "Наполи". Неаполитанский клуб с разгромным счетом проиграл "Фрозиноне".

"Милан" на своем поле разбил "Кальяри", "Аталанта" дома выиграла у "Сассуоло", а "Рома" переиграла "Кремонезе".

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Последним четвертьфиналистом Кубка Италии стал "Ювентус", который в нанес унизительное поражение "Салернитане".

Кубок Италии. Результаты матчей 1/8 финала

"Интер" - "Болонья" - 1:2

"Фиорентина" - "Парма" - 2:2 (пен 4:1)

"Аталанта" - "Сассуоло" - 3:1

"Милан" - "Кальяри" - 4:1

"Лацио" - "Дженоа" - 1:0

"Рома" - "Кремонезе" - 2:1

"Ювентус" - "Салернитана" - 6:1

"Наполи" - "Фрозиноне" - 0:4

Также стали известны все пары 1/4 финала Кубка Италии по футболу.

Кубок Италии. Расписание матчей 1/4 финала

Вторник, 9 января

22:00 "Болонья" - "Фиорентина"

Среда, 10 января

19:00 "Лацио" - "Рома"

22:00 "Аталанта" - "Милан"

Четверг, 11 января

22:00 "Ювентус" - "Фрозиноне"

Напомним, действующим победителем Кубка Италии по футболу является миланский "Интер", победивший в финале прошлого сезона "Фиорентину".

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