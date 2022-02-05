Команды Ярмоленко, Миколенко и Зинченко вышли в следующий раунд турнира.

В субботу, 5 февраля, были сыграны ряд матчей в рамках 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

УНИАН рассказывает, как сыграли украинские футболисты и их команды на этой стадии.

Открывал игровой день поединок "Киддерминстера", который выступает в шестом по силе дивизионе страны, против "Вест Хэма", цвета которого защищает нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Украинец появился в этом поединке в стартовом составе "молотобойцев" и провел на поле все 120 минут встречи. Его команда по итогу добыла победу со счетом 2:1.

Читайте такжеУ Ярмоленко проблемы: Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения украинцу"Молотобойцы" дважды спасли для себя ситуацию в матче в концовке таймов и пробились в следующий этап турнира.

Сначала Райс на 90+1 минуте вернул равновесие в счете и перевел поединок в овертаймы, а уже на 120+2 минуте Боуэн окончательно растоптал мечты и надежды "Киддерминстера" на сенсационный проход в 1/8 финала Кубка Англии.

Украинец в этом противостоянии результативными действиями не отличился и получил оценку 6,7 от SofaScore – средняя в команде 6,96.

В поединке с "Киддерминстером" Ярмоленко нанес 2 удара по воротам - оба в блок, создал 1 голевой момент, отдал 2 ключевые передачи, всего сделал 24 точных пасов (77%), совершил 1 обводку, выиграл 2 из 4 единоборств.

"Киддерминстер" - "Вест Хэм" - 1:2

Голы: Пенни, 19 - Райс, 90+1, Боуэн, 120+2

"Киддерминстер": Симпсон, Пенни, Кэмерон, Престон, Ричардс, Байрами, Кэррингтон (Монтроуз, 71), Остин (Редмонд, 78), Хеммингс, Морган-Смит, Стерлинг-Джеймс

"Вест Хэм": Ареоля, Фредерикс, Зума, Диоп (Доусон, 46), Джонсон (Крессуэлл, 63), Ярмоленко, Нобл (Соучек, 63), Влашич (Форнальс, 77), Крал (Райс, 46), Бенрахма, Боуэн

Предупреждение: Кэмерон

Обзор матча:

Следующими в бой вступили "Манчестер Сити" Александра Зинченко и "Эвертон" Виталия Миколенко.

"Манчестер Сити" встречался с "Фулхэмом", который возглавляет таблицу Чемпионшипа. "Горожане" не испытали особых трудностей в этом поединке, добыв разгромную победу.

Подопечные Хосепа Гвардиолы пробились в следующий этап наистарейшего футбольного турнира в мире, отправив по ходу встречи четыре мяча в ворота соперника.

Александр Зинченко начал в запасе этот матч и вышел на замену лишь на 67-й минуте встречи вместо Жоау Канселу. Зинченко получил оценку 6,7 от SofaScore при средней в команде 7,09.

Читайте такжеИспанский клуб хочет купить Зинченко в Манчестер Сити - СМИЗа время на поле отдал 20 точных передач (91%), выиграл 1 из 2 единоборств, совершил 1 отбор.

Добавим, что это первое попадание Зинченко в заявку с 29 декабря. В начале января Зинченко переболел ковидом, а после была травма.

"Манчестер Сити" - "Фулхэм" - 4:1

Голы: Гюндоган, 6, Стоунз, 13, Марез 53 (пен.), 57 – Карвальо, 4

"Манчестер Сити": Стеффен, Уокер, Стоунз, Аке, Канселу (Зинченко 67), Фернандиньо, Гюндоган, Марез (Макети 78), Де Брюйне (Стерлинг 68), Грилиш (Дилеп 77), Фоден (Б. Силва 78)

"Фулхэм": Гассанига, Уильямс, Адарабиойо, Рим, Брайан, Чалоба, Рид (Сери 67), Уилсон (Кейрни 75), Карвальо (Кавалейру 88), Кебано (Нокар 67), Митрович (Мунис Родриго 75)

Предупреждение: Уокер

Обзор матча:

Свой поединок 1/16 Кубка Англии триумфом завершил и "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко, который играл против "Брентфорда". Это был дебютный поединок для нового тренера "ирисок" Фрэнка Лэмпарда, поэтому английского специалиста можно поздравить с успешным дебютом.

"Эвертон" - "Брентфорд" - 4:1

Голы: Мина, 31, Ришарлисон, 48, Холгейт, 52, Таунсенд, 90 - Тони, 54 (с пен)

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Кин, Годфри (Мина 14), Коулман, Аллан, Гомеш, Миколенко (Кенни 73), Гордон (Таунсенд 73), Ришарлисон (Тосун 88), Грэй (Ивоби 88)

"Брентфорд": Райя, Соренсен, Янссон, Айер, Генри (Стивенс 84), Янельт (Баптист 62), Нергор, Йенсен, Расмуссен (Дасилва 72), Канос (Годдос 73), Тоуни

Предупреждения: Гомеш, Гордон

Обзор матча:

Экс-защитник "Динамо" вышел в этом матче на поле с первых минут и был заменен на 73-й минуте. Возможно, Лэмпард решил поберечь единственного левого защитника, ведь уже 8 февраля "Эвертон" сыграет важный выездной матч против "Ньюкасла".

Читайте такжеМиколенко получил еще одного звездного тренера в ЭвертонеSofaScore оценил его действия в 6,7 баллов – средняя оценка команды 7,08.

Миколенко отдал 18 точных передач (86%), сделал 1 ключевой пас, выиграл 1 из 1 единоборств, совершил 1 вынос, 1 перехват и 1 отбор.

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