Сборная Бразилии провела третий матч группового этапа на Кубке Америки. Хозяева турнира обыграли сборную Колумбии.
Матч завершился волевой победой бразильцев. Роберто Фирмино сравнял счет на 78-й минуте, а на десятой добавленной минуте Каземиро принес бразильской команде победу.
Бразилия набрала 9 очков в трех матчах и выиграла группу В, несмотря на то, что не провела еще один матч. У Колумбии - 4 очка в четырех матчах и вторая строчка.
Бразилия - Колумбия - 2:1
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Голы: Фирмино, 78, Каземиро, 90+10 - Диас, 10
Бразилия: Вевертон, Алекс Сандро (Лоди, 62), Тиаго Силва, Маркиньос, Данило, Фред (Лукас Пакета, 68), Каземиро, Рибейро (Фирмино, 46), Неймар, Габриэл Жезус (Эвертон, 77), Ришарлисон (Габриэл Барбоза, 77)
Колумбия: Оспина, Тесильо, Санчес, Мина, Муньос, Диас (Мурильо, 90+1), Урибе, Барриос, Куадрадо, Сапата (Борха, 64), Борре (Куэльяр, 64)
Видеообзор матча от MEGOGO.
Кубок Америки-2021: что нужно знать
- Турнир должен был пройти в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год.
- Изначально Кубок Америки должны были совместно принять Аргентина и Колумбия, но из-за ситуации с коронавирусом и протестов он был перенесен в Бразилию.
- На Кубке Америки также должны были сыграть две приглашенные команды из Азии - Катар и Австралия. Но из-за переноса турнира и накладки с матчами отбора на ЧМ-2022 они отказались от участия.
- В группе А выступают Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор и Венесуэла. В группе В - Аргентина, Боливия, Чили, Уругвай и Парагвай. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.
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