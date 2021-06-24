Бразильцы выступают на групповом этапе со стопроцентным результатом.

Сборная Бразилии провела третий матч группового этапа на Кубке Америки. Хозяева турнира обыграли сборную Колумбии.

Матч завершился волевой победой бразильцев. Роберто Фирмино сравнял счет на 78-й минуте, а на десятой добавленной минуте Каземиро принес бразильской команде победу.

Бразилия набрала 9 очков в трех матчах и выиграла группу В, несмотря на то, что не провела еще один матч. У Колумбии - 4 очка в четырех матчах и вторая строчка.

Бразилия - Колумбия - 2:1

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Голы: Фирмино, 78, Каземиро, 90+10 - Диас, 10

Бразилия: Вевертон, Алекс Сандро (Лоди, 62), Тиаго Силва, Маркиньос, Данило, Фред (Лукас Пакета, 68), Каземиро, Рибейро (Фирмино, 46), Неймар, Габриэл Жезус (Эвертон, 77), Ришарлисон (Габриэл Барбоза, 77)

Колумбия: Оспина, Тесильо, Санчес, Мина, Муньос, Диас (Мурильо, 90+1), Урибе, Барриос, Куадрадо, Сапата (Борха, 64), Борре (Куэльяр, 64)

Видеообзор матча от MEGOGO.

Кубок Америки-2021: что нужно знать

Турнир должен был пройти в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год.

Изначально Кубок Америки должны были совместно принять Аргентина и Колумбия, но из-за ситуации с коронавирусом и протестов он был перенесен в Бразилию.

На Кубке Америки также должны были сыграть две приглашенные команды из Азии - Катар и Австралия. Но из-за переноса турнира и накладки с матчами отбора на ЧМ-2022 они отказались от участия.

В группе А выступают Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор и Венесуэла. В группе В - Аргентина, Боливия, Чили, Уругвай и Парагвай. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

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Автор: Антон Дударь