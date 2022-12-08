Тайсон Фьюри и Александр Усик

Обладатель поясов WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик представил промо-ролик будущего боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Тайсона Фьюри, которому принадлежит пояс WBC.

Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале украинского боксера.

В ролике показаны лучшие моменты из боев Усика и Фьюри, а также их встреча после боя "Цыганского короля" с Дереком Чисорой, который состоялся 3 декабря в Лондоне.

Напомним, после победы над Чисорой Фьюри вызвал Усика на ринг. Тайсон грубо оскорбил украинского боксера, после чего призвал его принять бой. Также будущие соперники провели дуэль взглядов.

Промо боя Усик - Фьюри:

Ожидается, что бой за все 4 пояса в супертяжелом весе состоится в феврале или марте 2023 года. Официально контракт на бой между Усиком и Фьюри еще не подписан.

Усик - Фьюри: профайлы боксеров

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