Бой за титул абсолютного чемпиона мира может состояться в феврале-марте 2023 года.

Обладатель поясов WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик представил промо-ролик будущего боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Тайсона Фьюри, которому принадлежит пояс WBC.

Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале украинского боксера.

В ролике показаны лучшие моменты из боев Усика и Фьюри, а также их встреча после боя "Цыганского короля" с Дереком Чисорой, который состоялся 3 декабря в Лондоне.

Напомним, после победы над Чисорой Фьюри вызвал Усика на ринг. Тайсон грубо оскорбил украинского боксера, после чего призвал его принять бой. Также будущие соперники провели дуэль взглядов.

Промо боя Усик - Фьюри:

Ожидается, что бой за все 4 пояса в супертяжелом весе состоится в феврале или марте 2023 года. Официально контракт на бой между Усиком и Фьюри еще не подписан.

Усик - Фьюри: профайлы боксеров

Тайсон Фьюри одержал на профи-ринге 33 победы (24 - нокаутом), еще один его поединок завершился вничью.

В последнем бою "Цыганский король" победил техническим нокаутом в 10-м раунде Дерека Чисору.

В активе Александра Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик победил в реванше Джошуа и защитил свои пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

До перехода в супертяжелый дивизион, Усик стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

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