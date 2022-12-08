Обладатель поясов WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик представил промо-ролик будущего боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Тайсона Фьюри, которому принадлежит пояс WBC.
Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале украинского боксера.
В ролике показаны лучшие моменты из боев Усика и Фьюри, а также их встреча после боя "Цыганского короля" с Дереком Чисорой, который состоялся 3 декабря в Лондоне.
Напомним, после победы над Чисорой Фьюри вызвал Усика на ринг. Тайсон грубо оскорбил украинского боксера, после чего призвал его принять бой. Также будущие соперники провели дуэль взглядов.
Промо боя Усик - Фьюри:
Ожидается, что бой за все 4 пояса в супертяжелом весе состоится в феврале или марте 2023 года. Официально контракт на бой между Усиком и Фьюри еще не подписан.
Усик - Фьюри: профайлы боксеров
- Тайсон Фьюри одержал на профи-ринге 33 победы (24 - нокаутом), еще один его поединок завершился вничью.
- В последнем бою "Цыганский король" победил техническим нокаутом в 10-м раунде Дерека Чисору.
- В активе Александра Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе.
- В ночь на 21 августа 2022 года Усик победил в реванше Джошуа и защитил свои пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.
- До перехода в супертяжелый дивизион, Усик стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.