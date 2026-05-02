'Большая неожиданность': журналист назвал имя нового главного тренера сборной Украины

Итальянский специалист Андреа Мальдера станет новым главным тренером сборной Украины после ухода Сергея Реброва. Об этом сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко в TikTok.

"Друзья, не могу с вами не поделиться супер-информацией, которую мне выдал мой WhatsApp. Мой WhatsApp назвал имя нового главного тренера национальной сборной Украины, и для меня это большая неожиданность... Впервые в истории сборная Украины получит иностранного главного тренера. Его имя - Андреа Мальдера", – заявил Вацко.

Известно, что Мальдера до июня 2016 года был тренером по развитию техники и аналитика матчей в "Милане". Позже он присоединился к штабу сборной Украины.

Также Мальдера помогал президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко, когда он был главным тренером сборной Украины. В августе 2021 года Мальдера присоединился к английскому "Брайтону".

Позже Мальдера стал работать во французском "Марселе", где он исполнял обязанности ассистента. Для итальянца это будет первый опыт работы в качестве главного тренера.

Напомним, что 30 апреля в первом полуфинальном матче нынешнего розыгрыша Лиги конференций донецкий "Шахтер" проиграл лондонскому "Кристал Пэлас" со счетом 1:3. Уже на 23-й секунде после передачи на ход от Матеты Сарр с правого угла штрафной точно пробил в дальний угол ворот Дмитрия Ризныка.

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран после поражения его команды назвал причины такого результата. Он заявил, что обе "шестерки" пошли на один и тот же верховой мяч, и команда проиграла из-за нарушения самого простого принципа футбола – недостаточной компактности.

Вас также могут заинтересовать новости: